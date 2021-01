Wethouder Bosman neemt huiswerk terug rond sporthal Ruurlo, maar blijft aan de bal

De kwestie van de nieuwe sporthal in Ruurlo schuift door naar de gemeenteraadsvergadering van 16 maart. Wethouder Anjo Bosman wil dan komen met een ‘voorstel over de kaders voor een nieuwe onderzoeksopdracht'. De oppositie vindt dat ronduit vaag. Juist omdat de wethouder het advies van de kerngroep die zich oriënteerde op een nieuwe sporthal voor Ruurlo niet wilde overnemen en solo koos voor de locatie bij zwembad De Meene, zouden volksvertegenwoordigers liever actiever meedenken. Mét inwoners van Ruurlo en verenigingen en instellingen.

Het moet de-escaleren in Ruurlo. Het moet uit de politiek gehaald. Laat het een onderwerp worden waar Ruurlo blij mee is.

De-escaleren

Wethouder Bosman stelt dat ze pas maandag met voorzitter Meutstege van VV Ruurlo heeft kunnen praten. Vandaar dat haar raadsbrief pas op het laatste moment is opgesteld, om het onderwerp van de politieke agenda te halen. „Het moet de-escaleren in Ruurlo. Het moet uit de politiek gehaald. Laat het een onderwerp worden waar Ruurlo blij mee is”, zegt Bosman.

We zijn niet tevreden over het proces tot nu toe. Voor wat u nu voorstelt had u het afgelopen anderhalf jaar kunnen gebruiken.

Gemiste kans

„Een gemiste kans”, vindt GroenLinks-raadslid Andra Weg, als duidelijk wordt dat de coalitiepartijen er niet aan willen, om vanuit de gemeenteraad actiever mee te denken in het proces. „We zijn als raad niet goed in het pakken van de regie. De raadsbrief is dermate globaal en weinig zeggend, dat er vanuit gaan dat het goed komt niet goed voelt. We zijn niet tevreden over het proces tot nu toe. Voor wat u nu voorstelt had u het afgelopen anderhalf jaar kunnen gebruiken.”