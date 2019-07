‘Wethouder deed niets tegen misstanden sociale dienst Laborijn’

Net als Heini Peters van de SP leest De Lange namelijk nergens in de verslagen van het dagelijks bestuur van Laborijn, waar Van de Wardt in zit, dat de wethouder aandacht heeft gevraagd voor die misstanden. In plaats daarvan ontloopt hij verantwoordelijkheid door nu uit Laborijn te willen stappen, vindt De Lange. ,,Van de Wardt neemt afstand van het beleid en de resultaten waarvoor hij zelf verantwoordelijk is. De eigen huid redden is belangrijker dan het belang van de inwoners.”