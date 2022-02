Wethouder Joop Wikkerink is de beste van Nederland: ‘Mijn geheim? Ik ben erg Achterhoeks, misschien is dat een antwoord’

Wat is het geheim van de smid? Joop Wikkerink, wethouder in Aalten en verkozen tot Beste Bestuurder Kleine Gemeenten 2021, moet er van zuchten. ,,Wat een moeilijke vraag! Ik ben erg Achterhoeks, misschien is dat een antwoord. Niet te veel praatjes, hard werken, je netwerk op orde houden, niet te veel ruzie maken. Samenwerken daar waar het kan. Dat zit in ons lijf.”



Wikkerink, opgegroeid in Aalten en sinds 1980 inwoner van Bredevoort, is een opmerkelijke verschijning in het Achterhoekse bestuurlijke wereldje. Al in 1982 kwam hij in de gemeenteraad, de onbetwiste voorman van wat nu de Progressieve Partij heet.



Hij had lang een imago als dwars, eigenwijs en een lastpost. ,,Dat klopt helemaal. Maar toen zaten we in de oppositie. De wereld ziet er sindsdien heel anders uit. Het huidige milieuprogramma van de VVD is linkser dan dat van Groen Links 20 jaar geleden. Iedereen heeft het over kansenongelijkheid, klimaat, duurzaamheid.’’