Wethouder: ‘Kans op windmolens bij Laag-Keppel is heel erg klein’

Zo’n 200 mensen waren afgekomen op de bijeenkomst, naar aanleiding van het idee van Landgoed Keppel voor windmolens . Die zouden moeten komen langs de Oude IJssel, aan de andere kant van de rivier gezien vanaf Laag-Keppel. Maar Laag-Keppel is een beschermd stadsgezicht en binnen 2 kilometer hiervan mogen geen windmolens komen en in het gebied dat gemarkeerd is als ‘bijzondere landschappelijke waarde’ evenmin, zo staat in de Routekaart Energieneutraal Bronckhorst. ,,Die randvoorwaarden maken het lastig om in deze omgeving turbines te plaatsen”, zei Hofman.

Twaalf windmolens in Bronckhorst

In de routekaart legt Bronckhorst vast hoe de gemeente in 2030 energieneutraal wil zijn. Windmolens spelen daarin een belangrijke rol, er wordt gesproken over twaalf stuks op het grondgebied van Bronckhorst. ,,Maar wij zijn heel duidelijk over windmolens in onze omgeving: no way!", zei Rob Meenhuis van het actiecomité Tegenwind Keppel en Eldrik tegen de toehoorders.