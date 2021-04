Wethouder Langeveld overleeft omstreden dossier Doetinchemse gifvaten

Waar was wethouder Frans Langeveld in de gifvatenaf­fai­re?

14 april DOETINCHEM - Kost de gifvatenaffaire in Doetinchem iemand de kop? Woensdagavond buigt de raad zich voor het eerst over het vernietigende rapport over de kwestie. Deze vraag komt in elk geval aan de orde: waar was verantwoordelijk wethouder Frans Langeveld?