Wethouder over Laborijn: ‘Samen de troep opruimen? Dat is een te negatieve benadering’

Meteen maar de belangrijkste vraag: hoe garandeert u dat de cliënten van de sociale dienst niet nog verder de dupe worden?

Peter van de Wardt: ,,Cliënten van Laborijn kunnen vanaf donderdag persoonlijk bij mij terecht om hun verhaal te doen, dan zit ik in Varsseveld. Volgende week dinsdag in Silvolde en woensdag in Ulft. Ik wil hun zorgen horen en het vertrouwen teruggeven dat ze de afgelopen jaren zijn verloren.



,,Laborijn moet de duidelijke aanbevelingen in het rapport per direct opvolgen. Ja, dat betekent ook dat de benadering anders moet en dat de koelkast van cliënten niet meer open getrokken mag worden. Dan kom je diep in de privacy van mensen en dat is ver over de grens.”