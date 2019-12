Wethouder Van de Wardt stapt op na zware kritiek

ULFT - Wethouder Peter van de Wardt (CDA) van de gemeente Oude IJsselstreek heeft donderdagavond per direct zijn functie neergelegd. Dat gebeurde in een raadsvergadering over het uittreden uit de sociale dienst Laborijn waarin hij zware kritiek kreeg te verduren.

Van de Wardt zat lange tijd namens de gemeente in het dagelijks bestuur van Laborijn. In september nam collega-wethouder Ben Hiddinga die taak over nadat hij veel kritiek kreeg op zijn rol binnen Laborijn.

Die kritiek werd gisteravond door meerdere partijen herhaald. Dat gebeurde in een raadsvergadering waarin Oude IJsselstreek een besluit moest nemen over de uittreding uit de gemeenschappelijke sociale dienst Laborijn waarin verder Doetinchem en Aalten zitten.

Onbeschoft

Ton Menke van de PvdA hekelde in niet mis te verstane bewoordingen de manier waarop Van de Wardt zich opstelde in Laborijn. Volgens hem liet Van de Wardt daags na het verschijnen van een vernietigend rapport over de werkwijze van Laborijn telefonisch weten dat Oude IJsselstreek uit de sociale dienst wilde stappen. ,,Ongelooflijk onbeschoft’’, aldus Menke. ,,Hiermee is heel veel kwaad bloed gezet in de regio. Het litteken van deze actie zal nog lang zichtbaar blijven.’’

Ook stelde Van de Wardt volgens Menke nooit de problemen bij Laborijn aan de orde, terwijl die al langere tijd bekend waren. ,,De wethouder veegt graag zijn eigen straatje schoon, het ligt altijd aan anderen. Vraag uzelf maar eens af of u nog kunt functioneren.’’

Video

Richard de Lange van de VVD toonde de raadsleden een video-opname van een vergadering in januari. Daarin vertelt Van de Wardt onder meer dat bij Laborijn alles op orde is. ,,We steken onze nek uit dat het gaat lukken met Laborijn.’’ ,,Ontluisterend’’, was het oordeel van De Lange. ,,In januari is alles nog goed en een paar maanden later meldt hij met één telefoontje dat Oude IJsselstreek uit Laborijn stapt.’’

Quote Wat er werd gezegd staat zo ver af van de normen en waarden die ik nastreef. Daarom heb ik besloten per direct mijn functie neer te leggen. Peter van de Wardt, Ex-wethouder

Na een lange schorsing liet Van de Wardt de gemeenteraad weten op te stappen. ,,Ik moet constateren dat een deel van de raad geen vertrouwen in mij heeft. Wat er werd gezegd staat zo ver af van de normen en waarden die ik nastreef. Daarom heb ik besloten per direct mijn functie neer te leggen. Een harde keuze die me raakt als mens en me verdriet doet.’’ Daarna pakte hij zichtbaar geëmotioneerd zijn spullen bij elkaar en verliet na steunbetuigingen van collega-wethouders en coalitie-raadsleden de raadszaal.

Onder de gordel

Partijgenoot Guido Hakvoort vond dat er grenzen waren overschreden met de kritiek op Van de Wardt. ,,Er is op de man gespeeld, onder de gordel. Er is een integer persoon beschadigd.’’ Hij kreeg Marco Bennink van Lokaal Belang aan zijn zijde: ,,Te triest voor woorden hoe we hier met elkaar omgaan. We distantiëren ons van wat er over hem gezegd is.’’