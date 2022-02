Wethouder zijn in de gemeente waarin je niet woont, kan dat wel?

Zoveel regen in de Achterhoek is ‘best uitzonder­lijk’; beken bomvol met water

AALTEN/ STEENDEREN - De maand februari van dit jaar is in de Achterhoek twee keer zo nat als andere jaren. Op sommige plekken moet zelfs zó veel regenwater afgevoerd worden, dat dit de laatste tien jaar niet meer voor is gekomen. ,,Maar gelukkig gaat het overal nog net goed”, zegt coördinator Jan Polman van het waterschap Rijn en IJssel.

22 februari