Wethouders Achterhoek steken mantelzorgers hart onder de riem

In het filmpje richten ze het woord tot de mantelzorgers. Wethouder Evert Blauw uit Bronckhorst richtte zich speciaal op jonge mantelzorgers uit de gemeenten: ,,Jonge mantelzorgers moeten vaak hun vader, moeder broertje of zusje helpen. Heb je vragen of zit je ergens mee? Neem dan contact op met de gemeente”, riep de wethouder in het filmpje op.

Een woordvoerder van de gemeente vertelt: ,,Dit is een hele belangrijke groep die nog onderschat wordt in de mate van de zorg die ze voor een gezinslid leveren. We vermoeden dat de groep groter is dan we nu in beeld hebben. Het zou fijn zijn als we met hen in contact kunnen komen zodat we hen kunnen wijzen op activiteiten die in de gemeente worden georganiseerd.”