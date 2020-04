‘Wi-j doet ut samen’: Akoestisch optreden van Normaal tienduizenden keren bekeken

Normaal trad op omdat veel mensen zich volgens Bennie Jolink afvragen hoe het met de Achterhoekse rockgroep gaat in deze tijden. ,,Is iedereen nog wel gezond en wat zijn ze aan het doen?", vatte de zanger deze vragen samen. ,,Er was een hoop nieuwsgierigheid en een hoop onzekerheid. Dit is om te bewijzen dat we nog gezond en actief zijn.”

Normaal zou nu in voorbereiding zijn op het optreden op 21 mei (Hemelvaartsdag) in Lochem, maar dat is vanwege de coronamaatregelen afgelast.

Biertje

Jolink laat verder weten dat er nog wel allerlei plannen met de band zijn. ,,En we drinken zo nu en dan nog een biertje, niet te gauw hé.” De bandleden voegden vervolgens de daad bij het woord en dronken uit een fles Grolsch. Daarna volgde het akoestische optreden: vanuit een schuurtje bij zijn woonboerderij in Hummelo brachten Bennie Jolink en consorten de nummers ‘Wi-j doet ’t samen’ en ‘Høken’ ten gehore.

Luuk Jaaltink uit Hengelo (21) en zijn neef Jeroen Toonk (20) uit Zelhem hadden de kaarten voor het optreden van Normaal op Hemelvaartsdag al binnen. ,,We gaan altijd samen”, vertelt Jaaltink. ,,Als Normaal speelt, zijn wij erbij. Nu heb ik Jeroen maar uitgenodigd om hier te komen kijken.”

Afkicken

Op een televisiescherm in de Hengelose huiskamer zien ze dat er tussen de bandleden houten planken liggen waarop ‘Anderhalve meter’ staat geschreven. Alle muzikanten hebben een groene fles bier naast zich staan. ,,Het is toch wel jammer dat het allemaal niet door kan gaan”, zegt Jaaltink. ,,Voor ons is het echt afkicken.”

Het kijken naar een scherm komt uiteraard niet in de buurt van het ‘høken’ in een deinende massa op een groot veld. ,,Toch is het mooi dat ze dit doen”, vindt Jaaltink. ,,Ze komen de fans tegemoet en laten zien van: ‘Wi-j bunt d’r nog en wi-j kunt nog muziek maken.’”

Høkersweekend

De twee neven bezoeken doorgaans ook optredens van andere dialectbands en zijn steevast van de partij tijdens het Høkersweekend in september. ,,Dat is voor ons vlakbij en toch gaan we altijd met de caravan”, vertelt Jaaltink. ,,Die gemoedelijkheid is prachtig. Je kent iedereen bij de voornaam, de achternaam en de bijnaam en je zegt allemaal ‘moi’ tegen elkaar.”

De Hengelose fan rekent erop dat ook dat feestweekend er dit jaar niet in zal zitten. Toch heeft Jolink voor de ‘Anhangers’ ook goed nieuws. ,,Wij gaan op Hemelvaartsdag waarschijnlijk wel wat doen”, klinkt het. ,,Niet met publiek, maar ik denk dat jullie nog niet van ons af zijn.”

Jolink gaf enkele dagen terug aan dat de coronacrisis veel met hem doet, ook omdat in zijn familie- en kennissenkring ook mensen ziek zijn geworden van corona of zelfs overleden zijn. ,,Ik maak me ernstig zorgen, ik was niet meer creatief, werd steeds somberder. Dus ik ben gaan prutsen, ontwerpjes voor de coronatijd”, zegt hij, terwijl hij een tekening van zijn hand laat zien.

,,Dit is wat je wel kan doen in coronatijd: drinken, eten, seks, muziek en motorrijden. Ondanks dat we bedreigd worden door corona.”