Wie bevrijdde verzetsstrijdster Mina Slothouber uit Neede? Na 75 jaar antwoord op oorlogsraadsel

Het was de foto die het eerst haar aandacht trok. Een man in een regenjas die op de fiets stapt op een zondagmorgen in oorlogstijd: het was een beeld dat haar raakte. Dat het een foto was die alles te maken had met haar eigen leven, besefte Ria Slingerland-Slothouber (67) echter pas echt toen ze het bijbehorende verhaal las over de Enschedese verzetsstrijder Johannes ter Horst. Vorige week stond het in deze krant afgedrukt.