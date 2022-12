Wie de jeugd heeft, heeft de toekomt. Bij Picker Reds gaat dat niet op. ‘Eenmaal naar het voortgezet dooft het vlammetje vaak’

In de Eibergse Pickerhal moet het jaarlijkse toernooi voor basisscholen in Eibergen en omgeving weer een paar nieuwe leden opleveren. Zo’n 130 kinderen zijn op het jaarlijkse toernooi voor de groepen 5 tot en met 8 afgekomen. Het is een enorm lawaai en de vrijwilligers van de vereniging en ouders die helpen hebben soms de grootste moeite om er bovenuit te komen. „Maar iedereen is enthousiast”, ziet Bakker. „Er kwam meteen veel respons op de oproep voor ondersteuning.”

Bij Picker Reds moeten ze opboksen tegen clubs als voetbalvereniging FC Eibergen en volleybalclub Boemerang. Basketbal is niet bijster populair onder de jeugd. De vereniging bestaat nog bij gratie van een aantal verenigingsdieren en basketbalfanaten als Bakker. Bij de club zijn alle teams bezet en doorstromen gaat net. „Dat is mooi en daar zijn we blij mee. Maar het is allemaal heel minimaal. Je moet als kleine sport in een plaats als Eibergen de concurrentie met de grotere sporten. Dat blijft een lastig verhaal. We zitten goed in de jongste jeugd, maar ze langere tijd binnenboord houden bij club is altijd een lastig verhaal.”