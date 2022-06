Wie gescheiden is en plots geen dak boven het hoofd heeft, kan terecht in het nieuwe Parentshouse in Wehl

Het huis biedt woonruimte voor maximaal een jaar aan drie mensen en moet gezien worden als overbruggingsperiode richting vaste woonruimte. Bewoners mogen ook eerder weg als ze die eigen plek hebben gevonden. Zo wordt weer ruimte gemaakt voor nieuwe bewoners. Het huis is volledig ingericht.



De extra logeerkamer in het huis is cruciaal, zegt secretaris Wilma Kraaij van de stichting die het Parentshouse heeft opgezet. ,,Een ouder wil tijd en ruimte hebben om zijn of haar kind in de buurt te hebben. Het is pijnlijk om te zien dat kinderen nu vaak de dupe zijn in een strijd tussen ouders. De ene ouder houdt het kind thuis, omdat de andere ouder geen passende ruimte heeft. Dat moet niet kunnen.”