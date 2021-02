Wie krijgt de Willem Sluiterprijs 2021 voor het promoten van de Achterhoek?

De prijs komt voort uit de nalatenschap van de in 2018 overleden historicus Bennie te Vaarwerk. Uit zijn legaat kan zeker een halve eeuw elke vijf jaar de prijs worden betaald. Naast 5000 euro ontvangt de winnaar van de Willem Sluiter Prijs een door beeldhouwer Anton ter Braak vervaardigde penning waarop een beeld van het Achterhoekse landschap en een beeltenis van de dichter Willem Sluiter zijn te zien. Als randschrift zijn de bekende ‘achter-hoek’-regels gegraveerd.

Voor de Willem Sluiterprijs 2021 zijn 42 voordrachten binnengekomen. Onder voorzitterschap van Diana Abbink zijn er door een jury tien nominaties uit geselecteerd:

Hans de Beukelaer / uitgeverij Fagus, Aalten. Antropoloog Hans de Beukelaar begon in 1991 zijn eenmans-uitgeverij die sindsdien zo'n driehonderd boeken uitbracht. Daaronder vijftig van eigen hand. De boeken van Fagus gaan vooral over Achterhoekse onderwerpen. Ook zitten er nogal wat grensoverschrijdende uitgaven tussen.

Hans Keuper, Dinxperlo/Doetinchem. Afgestudeerd bioloog, maar vooral bekend van de in 1990 opgerichte muziekgroep Boh Foi Toch. Vormt samen met zijn vrouw Rita ook een zangduo, en organiseert Achterhoekse evenementen.

Van der Lugtstichting. De G.A. van der Lugtstichting zet zich in voor behoud en beheer van kleinere Achterhoekse landschapselementen, zoals bijzondere bosjes. Het bezit wordt door vrijwilligers beheerd.

Maurits Steverink. De uit Silvolde stammende Maurits Steverink is onder andere oprichter van Kenniscentrum Nelles. Hij was enkele jaren als voorzitter het gezicht van Slow Food Achterhoek, momenteel nog betrokken bij Stichting Smaak van de Achterhoek.

Mooi Achterhoek. Wandelliefhebbers Ans Berendsen en Henk Eenink uit Ruurlo maken en delen wandelroutes in de regio, waarbij ze proberen de bekendere/grotere wegen en paden te mijden.

Museum Staal in Almen (Lochem), officieel Museum Staring. De Achterhoekse dichter/landbouwkundige Staring vormt de rode draad in de collectie.

Organisatie Slag om Grolle, Groenlo. Re-enactment spektakel waarin de Slag om Grolle uit 1627 deels wordt nagespeeld. Daar doen deelnemers uit vele landen aan mee. Voor dit jaar wordt gehoopt dat de zevende editie kan doorgaan.

Stichting Helemaal Groen. Geïnitieerd in Geesteren, Berkelland, om met vrijwilligers die zwerfvuil opruimen, het landschap groen/natuurlijk te houden. Inmiddels doen 282 vrijwilligers mee. Onder meer kan via een app worden doorgegeven waar afval is opgeruimd.

Stichting Koppelkerk, Bredevoort. De Bredevoortse Koppelkerk is al ruim vijf jaar een ontmoetingscentrum voor Nederlandse en Duitse liefhebbers van kunst en cultuur. Daarbij is de kerk het toneel van kunstmanifestaties, lezingen en evenementen rond boeken.

Stichting Pak An. Een initiatief van Grolsch en De Feestfabriek (organisator van o.a. de Zwarte Cross). De oproep tot het ontwerpen van een vlag voor de Achterhoek werd een groot succes. Het ontwerp van Paul Heutinck uit Winterswijk werd door de jury als mooiste uitgekozen. De stichting gaf meteen alle rechten erop vrij.

Uitreiking in De Oude Mattheüs

De Willem Sluiterprijs is genoemd naar dichter/dominee Willem Sluiter (1627-1673). De bekende dichtregels van Willem Sluiter ­– Waer iemant duisent vreugden soek,/ Mijn vreugt is in dees’ achter-hoek – inspireerden Bennie te Vaarwerk tot het via zijn nalatenschap in de steigers zetten van de prijs.

De prijs wordt 20 maart in De Oude Mattheüs uitgereikt, zo is de bedoeling. Dat is het historische kerkgebouw waarin Willem Sluiter ooit preekte. Hoe deze gelegenheid dan in het kader van de dan geldende coronaregels vorm krijgt, wordt op een later moment bekendgemaakt. Meer info: www.willemsluiterprijs.nl.