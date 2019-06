‘Wie krijgt nu prinses Beatrix op bezoek in de achtertuin?’

,,We hebben hier heel mooie zonsondergangen. De zon gaat precies achter de molen onder. Dan weten we dat de kinderen naar bed moeten.’’



,,Even daarvoor zetten we vaak de bank in de woonkamer zodat we samen kunnen genieten van het uitzicht. De tv gaat uit. En dan zitten we met z’n vieren op de rand van de bank naar de molen en de zon te kijken.’’