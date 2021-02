Wie maakt de mooiste sneeuwpop van Terborg?

Schaapher­der Roelof Kuipers gooit het roer om met belevenis­boer­de­rij: ‘Machtig mooi, toch?

7 februari WINTERSWIJK - Hij gooit het roer helemaal om. Schaapherder Roelof Kuipers (54), al jaren goed voor idyllische plaatjes in de Achterhoek, begint een belevenisboerderij in Winterswijk. Mét schaapskooi, want van de schapen kan hij natuurlijk geen afscheid nemen.