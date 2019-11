Wie mij oppervlakkig-goed kent, kijkt ervan op dat ik kunstenaar ben

Pas nog sprak ik een man die in het buitengebied aan de Aaltense kant van Varsseveld bleek te wonen terwijl ik hem altijd aan de Halse kant had geplaatst. Andersom ben ik ook wel wat misverstand gewend. Omtrent mijn werk bijvoorbeeld.



Ik studeerde ooit af aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem als leraar tekenen en kunstgeschiedenis. Een vak dat ik een jaar of tien uitoefende op de Andreas Scholengemeenschap, een middelbare school in Zevenaar die in 1995 verhuisde naar Duiven en Candea College werd.