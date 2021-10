Wie neemt het levenswerk van modelbouwer Gerrit Hulshof over?: ’Het zou mooi zijn als mijn Nederlandse baan in Ruurlo kan blijven’

videoRUURLO - Jarenlang werkte hij in alle rust aan zijn modelspoorbanen, maar nu moet Gerrit Hulshof er om gezondheidsredenen mee stoppen. De banen worden verkocht, geheel of in delen.

Zijn stem trilt, emotie steekt de kop op. Niet omdat hij nu alles moet afbreken, maar omdat het allemaal weg moet. Want je mag het gerust zijn levenswerk noemen, wat er allemaal in de schuren naast zijn woning in Ruurlo staat. Of liever gezegd, stond, want een deel is al verhuisd naar de Museum Buurtspoorweg in Boekelo en her en der zijn onderdelen verkocht aan particulieren. Alleen de Hollandse baan is nog geheel intact.

Ieniemienie

’In sneltreinvaart door Nederland’ heeft Gerrit die gedoopt. Over een lengte van een dikke tien meter strekt zich Nederland in miniatuur uit. Treinen rijden tussen Achterhoekse en Twentse boerderijtjes, een jaknikker en een hunebed in Drenthe, de molens op de Zaanse schans, de bollenvelden en Amsterdamse geveltjes. Samengesteld uit bouwpakketten en materialen die spoorbaas Hulshof nog ergens had liggen. Met ieniemienie mensjes in allerlei menselijke poses, van een vrijend paartje op een bank en een vrouw met hoge nood in de bosjes tot aan een echt bewegende houthakkende boer en zijn matten kloppende vrouw.

Nooit een vrij weekend

Vele jaren stelde Hulshof zijn banen open voor publiek. Op woensdagmiddag en in het weekend. Het bezoek bracht geld in het laatje om het landschap te verfijnen, om een baan uit te breiden of een nieuw emplacement te bouwen. Zo hield de modelbouwer zijn hobby betaalbaar. Die medaille had ook een keerzijde: „Ik had nooit meer een vrij weekend.”

Bouwers op leeftijd

Hij vindt het mooi, dat dankzij De grote kleine treinencompetitie op tv er weer meer belangstelling is voor het modelspoor. „Want de meeste bouwers zijn toch al aardig op leeftijd.” Dat speelt ook een rol bij het behoud van zijn Nederlandse baan, die hij het liefst in de Cactusoase in Ruurlo, tevens het honk van modelbouwclub De Seinpaal, zou zien staan. „Maar er moeten wel mensen zijn die de baan daar gaan onderhouden.” Zo niet, dan gaat zijn levenswerk waarschijnlijk naar het midden van het land.