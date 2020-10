Wie promoot de Achterhoek het beste? Win 5000 euro en de bronzen Willem Sluiterpenning!

EIBERGEN - Waer iemant duisent vreugden soek, mijn vreugt is in dees’ achter-hoek! De historische woorden van dichter en dominee Willem Sluiter zijn eeuwen later inspiratie voor een naar hem genoemde nieuwe Achterhoekse prijs.

Wie de Achterhoek op een positieve manier voor het voetlicht brengt, maakt voortaan eens in de vijf jaar kans op een grote prijs. Deze is genoemd naar de nauw met deze streek verbonden dichter en dominee Willem Sluiter (1627-1673). De winnaar ontvangt 5000 euro en een passende penning, die is vervaardigd door kunstenaar Anton ter Braak uit Noordijk. Daarop is naast een beeld van het Achterhoekse landschap een beeltenis van de dichter Willem Sluiter te zien en zijn zijn bekende ‘achter-hoek’-regels te lezen.

Nieuwe prijs

Zowel personen, als een vereniging, stichting, organisatie of bedrijf kunnen worden voorgedragen voor de nieuwe prijs. Op zaterdag 20 maart 2021 wordt de prijs voor de eerste keer uitgereikt. Via de website www.willemsluiterprijs.nl kan iedereen hiervoor tot 1 januari een voordracht doen.

Bennie te Vaarwerk

De instelling van de Willem Sluiter Prijs is te danken aan de twee jaar geleden overleden Bennie te Vaarwerk uit Eibergen. Hij stelde hiervoor een legaat beschikbaar en nam het initiatief tot oprichting van de Stichting Willem Sluiter Fonds. Deze stichting onthulde dinsdag in Sluiters kerk, de Oude Mattheus in Eibergen, haar plannen.

Volledig scherm De inmiddels overleden schrijver en historicus Bennie te Vaarwerk © Anton Schepers

Op de website voor de prijs staat ook een geschreven portret van de iniatiefnemer. Bennie te Vaarwerk werd in 1958 geboren op erve Nieuw Biezebeek, in het ten noorden van de Berkel gelegen deel van de buurschap Olden Eibergen. Hij was verslingerd aan de geschiedenis en dan speciaal aan die van de heerlijkheid Borculo. Al jong bezocht hij archieven om er onderzoek te doen en vond er ook zijn werk. Hij werd adjunct-archiefinspecteur van de provincie Gelderland.

Brede jury

Een breed samengestelde jury van vier vrouwen en drie mannen uit de Achterhoekse samenleving buigt zich vanaf 1 januari over de voordrachten en bepaalt wie bekroond wordt. Alle benaderde personen zeiden spontaan ‘ja’ op het verzoek toe te treden tot de jury. Voorzitter is Diana Abbink, die als projectleider identiteit werkt voor het Erfgoedcentrum-Achterhoek en Liemers en ook voorzitter is van de Dialectkring Achterhoek en Liemers.

De overige juryleden zijn: Gerda Brethouwer (onder andere directeur van het Nationaal Onderduik Museum in Aalten), Ester van de Haar (bestuurder Gruitpoort en Cultuurbedrijf Doetinchem en kwartiermaker Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek), Angelique Krüger (televisiepresentator bij Omroep Gelderland en freelance dagvoorzitter bij allerlei gelegenheden), Gerwin Nijkamp (hoofdredacteur Achterhoek Nieuws bv), Hans Martijn Ostendorp (algemeen directeur van Betaald Voetbal De Graafschap BV), Sebastiaan Roes (hoogleraar rechtsgeleerdheid te Nijmegen en Achterhoeks dichter).

Volledig scherm Logo Willem Sluiterprijs © IdeeMedia