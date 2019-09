Wie rent het hardst op klompen door de Achterhoek?

Tegenstan­ders tankstati­on overwegen gang naar Raad van State

17:13 DOETINCHEM - In hun strijd tegen de komst van Tankstation Wenting naar de Oostelijke Randweg in Doetinchem gaan buurtbewoners kijken of een gang naar de Raad van State zinvol is. ,,We gaan de juridische mogelijkheden onderzoeken", zegt Gerrit Jan van Ochten, woordvoerder van de buurtbewoners.