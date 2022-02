Wie schreef het beste boek over de Liemers en Achterhoek? Dit zijn de genomineerden

Man meegenomen naar politiebu­reau na veroorza­ken ongeval in Winters­wijk

WINTERSWIJK - Een voertuig is maandagmiddag van de weggeraakt op de Vredenseweg in Winterswijk. De bestuurder verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur en knalde tegen een boom aan. Hij is meegenomen naar het bureau.

