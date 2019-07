Wie schrijft, die blijft (niet)

Wie schrijft, die blijft, zeggen we soms. Wie door een pen te pakken of een tekstje te tikken het eeuwige leven hoopt te ontvangen, zal bedrogen uitkomen. Maar dom gekerf in de bast van een boom kan makkelijk een halve of hele eeuw later nog worden ontcijferd. En een goed boek kan nog lang na de dood van de schrijver op literatuurlijsten staan. Of anderen inspireren tot bewerkingen of variaties op een thema.