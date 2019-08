De Duitse dichter Matthias Claudius schreef: ‘Wie verre reizen doet, kan veel verhalen’. Dat geldt natuurlijk ook voor vakanties in het buitenland. Mooi dat je er nadien met heel diverse mensen over spreekt waardoor je verschillende aspecten nog eens nader beschouwt. Aanhangende conclusies over het eigen land verschillen daardoor ook nogal.



Bijvoorbeeld over de staat van de wegen in Nederland waren we het gauw eens, die is in vergelijking met Engeland van topkwaliteit. Maar de Ferrari’s koppelde iemand aan de volkswijken, concluderend dat ‘Andy Capp’ tegenwoordig te veel verdient, waardoor het land onbetaalbaar wordt. En vervolgens de conclusie dat de lonen hier ook ‘best wat gematigd kunnen worden om ‘t allemaal een beetje leuk betaalbaar te houden’.