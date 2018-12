‘Wie wil passen op een krankzinnige? Direct meenemen’

Mannen laden voederbak­ken in bestelbus­je met gestolen kenteken

16:19 ZELHEM - Twee mannen in een witte bestelbus hebben in Zelhem twee voederbakken gestolen uit een weiland. De politie roept mensen nu op om naar zulke auto's uit te kijken, met name in het buitengebied: het kenteken van de desbetreffende bestelbus komt namelijk van een andere auto en blijkt gestolen.