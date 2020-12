Wie zijn die figuren in witte pakken in Winterswijk? ‘Corona slavenmars’

Grootste oliebollen drive-in van ’t land staat in Wehl: ‘Hopen inwoners leuk uitje te bieden’

12 december WEHL - Aan de buitenkant een ‘saai’ bedrijvengebouw, aan de binnenkant een sfeervol kerstfeest. Dat is de grootste oliebollen drive-in van Nederland. Het bedrijfspand van Retail Bouw Nederland op het bedrijfsterrein A18 in Wehl is deels omgebouwd tot een sfeervolle kerstroute met een lengte van liefst 100 meter.