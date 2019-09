Wielderink winnaar corso Festunique in Beltrum

Xenos in Doetinchem bijna drie weken dicht vanwege grote verbouwing

11:38 DOETINCHEM - De Xenos-winkel aan de Dr. Huber Noodtstraat in Doetinchem is vanaf komende zaterdag bijna drie weken dicht vanwege een grootscheepse verbouwing. De zaak in het centrum van de stad krijgt een compleet nieuwe inrichting en een deels nieuw assortiment.