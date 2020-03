Wielerclub rouwt om Berry, die ‘stierf tijdens slotetappe’

Berry Huntink was bestuurslid van ren- en toervereniging De Zwaluwen in Doetinchem. De verslagenheid onder zijn collega-renners is groot, meldt voorzitter Bjorn Riewald. ,,Berry is ten val gekomen tijdens zijn geliefde bezigheid. Samen met zijn zoons Jentje en Binke was hij aan het fietsen toen het noodlot toesloeg. Hij kwam ten val en de verwondingen werden hem op weg naar het ziekenhuis fataal”, meldt hij.

Quote Berry was sinds zijn jonge jaren lid van De Zwaluwen en heeft heel veel voor de vereniging betekend. Een clubman in hart en nieren Bjorn Riewald

In Drempt en omgeving was Berry een bekend gezicht. Samen met zijn vrouw runde hij Bouwkundig Projektburo Huntink en hij stond bekend als een echte familieman. Zijn grote passie was fietsen en dat deed hij veel. Als tiener, twintiger en de laatste jaren met zijn talentvolle zoons Jentje en Binke. ,,Berry was sinds zijn jonge jaren lid van De Zwaluwen en heeft heel veel voor de vereniging betekend, nam belangeloos deel in diverse commissies. Een clubman in hart en nieren”, vertelt de preses.

Donaties

Komende donderdag wordt Berry in besloten kring begraven. De familie stelt een donatie aan ‘zijn geliefde wielervereniging’ op prijs, in plaats van bloemen, zo staat in de rouwadvertentie geschreven. ,,Dat betekent heel veel voor ons en zegt veel over de familie. Wij gaan daar een mooie bestemming voor zoeken”, aldus de voorzitter van De Zwaluwen.

De wielerclub eert het bestuurslid op de website met een gedicht van Willie Verhegge.