Wielrenner gewond bij aanrijding met busje in Hengelo

Achterhoek moet in tien jaar 30 windmolens bouwen en 800 voetbalvel­den vol zetten met zonnepane­len

7:01 DOETINCHEM - De duurzame energie die in de Achterhoek wordt opgewekt met windmolens en zonnepanelen moet binnen tien jaar ruim acht keer zo veel worden. Alleen dan wordt het doel gehaald om in 2030 energieneutraal te zijn, zoals dat in 2009 in het Akkoord van Groenlo werd vastgelegd.