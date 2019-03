‘Wiesneus’ klinkt op steeds meer basisscholen: kinderen krijgen lesje Achterhoeks

Wiesneus is dinsdagmiddag begonnen op de Ludgerusschool in Zwolle bij Groenlo. Daar kregen de kinderen van de combinatiegroep 5-6 een verhaal voorgelezen door wethouder Jos Hoenderboom. Daarna gingen ze zelf aan het werk met een woordbingo: juf Maria Stammers leest een verhaal voor, de kinderen moeten op hun papier de Nederlandse woorden erbij zoeken die in het verhaal in het dialect voorkomen.

Lesmethode

Wiesneus is een lesmethode die in het Drentse Huus van de Taol is ontwikkeld. Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers en de Achterhoekse bibliotheken hebben voor een vertaling gezorgd. Volgens ECAL-directeur Femia Siero is dat waarschijnlijk ook een verklaring voor de snelle groei van het aantal deelnemende scholen.



,,De erkenning van het Nedersaksisch als taal helpt, maar het is ook voor het eerst dat er een goede lesmethode is. Er is een website bij en het zit didactisch goed in elkaar. De lokale bibliotheken zorgen ervoor dat de les door vrijwilligers op de scholen wordt gegeven.”