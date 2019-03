‘Wiesneus’ klinkt op steeds meer basisscholen: les in Achterhoeks

Gelderland telt voor het eerst meer dan 1 miljoen banen

14:42 ARNHEM - Gelderland telde in 2018 voor het eerst meer dan een miljoen banen. Daarmee is de werkgelegenheid afgelopen jaar in vrijwel alle sectoren flink gegroeid. Ook het aantal bedrijven in de provincie steeg fors: in 2017 werden 2.600 nieuwe bedrijven gestart, vorig jaar 8.270. Nooit eerder was dat aantal zo hoog.