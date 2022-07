‘Wiesneuzen’ Floris en Rayen winnen streektaalpuzzel

Dit jaar wordt het project Wiesneus afgesloten met een muziekvoorstelling van Peter en de wolf. Het verhaal wordt daarbij voorgelezen in het Achterhoeks. Op 25 september kun je dat zien en horen in openluchttheater Engbergen in Voorst en op 9 oktober in Theater ’t Spieker in Eibergen. Kinderen kunnen er gratis naartoe met hun ouders of grootouders.