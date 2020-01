Wietplantage met 700 planten gevonden in Groenlo

Niet alle kerstbomen in Berkelland gaan de versnippe­raar in

14:58 EIBERGEN - De Berkellandse jeugd zamelde woensdag middag 1976 kerstbomen in. De meesten werden in Eibergen ingeleverd bij de Pickerhal en de Julianaschool: liefst 531 stuks. Niet alle bomen gaan de versnipperaar in.