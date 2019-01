Wietplantage met straatwaarde van 2 ton opgerold in hartje Vorden

video Per Seconde Wij­zer-finalist, ambtenaar uit Lochem, is nog steeds van slag: ‘Vond het heel ver gezocht’

16:11 Een bittere pil voor Per Seconde Wijzer-kandidaat Jeroen Meerwijk (28) uit Arnhem in de uitzending van de kennisquiz gisteren. Jeroen, werkzaam als ambtenaar bij de gemeente Lochem, kreeg in de categorie Sport plots een muziekgerelateerde vraag voorgeschoteld en ging voor gaas. ‘Ik heb hier best mee gezeten.’