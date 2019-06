Wijk-GGD’er voor mensen die ‘gedoe’ geven

De afgelopen jaren is het aantal meldingen van verward gedrag in Oost Nederland enorm gestegen. Vorig jaar kreeg de politie in Gelderland en Overijssel liefst 15.000 meldingen van verward gedrag. In Oude IJsselstreek ging het om 158 meldingen. Verward gedrag is een zogenoemd containerbegrip. Bij ‘verward gedrag’ kan het gaan om uiteenlopende zaken: van een weggelopen dementerende die de weg kwijt is tot de overlast van een schreeuwende drugsverslaafde.