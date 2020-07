Wijk Rivierduinen krijgt vorm

Na 152 jaar is touwbe­drijf Hel­mes-Wel­link uit Doetinchem failliet

13:07 DOETINCHEM - De Doetinchemse Touwfabriek Helmes-Wellink is dinsdag failliet verklaard door de rechter in Zutphen. Het bedrijf dateert van 1868 en is daarmee een van de oudste ondernemingen in de stad. Er werken ongeveer 25 mensen bij Helmes Wellink, die hun baan nu dreigen kwijt te raken.