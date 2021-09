Wijnand Bleumink van het Repair Café in Borculo heeft een tip: ‘Haal Senseo’s en Nespresso’s uit de caravan’

Veel Senseo- of Nespresso-koffieapparaten blijven gewoon in de caravan staan. Na een winter met vorst volgt in het nieuwe jaar de ergernis. „Dan blijkt het apparaat stuk te zijn, omdat de boiler is kapotgevroren. Het viel ons na de vorige winter op dat best veel mensen met zo’n kapotte koffiemachine bij ons kwamen. Ze hadden allemaal dezelfde uitleg: het apparaat was in de winter in de caravan of camper blijven staan”, vertelt Bleumink.