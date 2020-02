Wijnkenners heten Meilandjes welkom in Hengelo: ‘Prettig als ze onderdeel worden van de samenleving’

Zangeres Maan naar Openlucht­the­a­ter Eibergen

16:38 EIBERGEN- Zangeres Maan de Steenwinkel - ook bekend als ‘Maan’- en haar band staan zaterdag 27 juni in Openluchttheater Eibergen. Enkele jaren geleden winnares van The Voice of Holland, inmiddels staat Maan in uitverkochte zalen en heeft ze hits als ‘Lief zoals je bent’ en ‘Zo kan het dus ook’ achter haar naam staan.