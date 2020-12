Wijzen per duo achter ster aan, langs Jozef en Maria achter een spatscherm in Neede

V/MIX ‘Middelma­tig presteren­de man moet straks echter beter zijn best doen’

18 december Het zijn vooral mannen die wat te zeggen hebben bij bedrijven in onze regio. Bij slechts een handvol van de 31 bedrijven die het afgelopen jaar meededen aan de wekelijkse rubriek V/Mix wordt de helft (of meer) van alle leidinggevende posities door een vrouw vervuld. Is daar beweging in te krijgen?