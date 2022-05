Wijzer worden in de wijk: bewoners Neede Noord Oost naar school voor wijkdag

De wijkdag voor Neede Noord Oost was een intiatief van woningcorporatie ProWonen en de gemeente Berkelland. Ontmoeting en samenwerking speelden er een belangrijke rol. In kramen op het schoolplein van De Marke werd informatie gegeven over de eigen wijk, maar ook over duurzaamheid en participatie.

Maar over wat precies waar en wanneer gebeurt, moeten buurtbewoners nog even geduld betrachten. De gemeente en ProWonen gaan daarvoor na deze Wijkdag met een groep bewoners om de tafel, om plannen concreter te maken.

Enquête en wijkwandeling

„De bedoeling was vooral om te laten zien wat we tot nu toe samen met bewoners hebben gedaan”, zegt Anja van Maren van de gemeente Berkelland. „Naast een enquête en de wijkwandeling gebruiken we ook dit moment weer om de laatste ideeën van bewoners op te halen.”

Ook kennismaken met elkaar is belangrijk, vindt Van Maren: „Als je weet wie er betrokken zijn, is het makkelijker om elkaar te vinden als er goede ideeën of uitdagingen zijn. Daarom waren er veel mensen van de gemeente en van ProWonen aanwezig op de Wijkdag. Zo krijgen organisaties een persoonlijk gezicht in de wijk.”

Verduurzaamen huurwoningen

Hanke Struik, directeur van ProWonen: „ProWonen is op dit moment aan het kijken hoe we welke huurwoningen willen verduurzamen. We hebben ruim 180 huurwoningen in de wijk. Die kunnen we niet allemaal tegelijk en op dezelfde manier aanpakken. Het is dan een plan waar we goed over na moeten denken. En dat doen we graag samen met de stedenbouwkundige en met bewoners.”

Openbare ruimte en tuinen

De wegen, het riool en verschillende woningen worden de komende jaren vernieuwd. De wijk kan groener, (kind)vriendelijker en duurzamer. De wijk moet bestand worden tegen overmatige regenval en periodes van hitte. Daarom was op de Wijkdag ook aandacht voor de duurzame buitenruimte en kreeg men tips over het vergroenen van de eigen tuin.