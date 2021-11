Wil was op zoek naar ‘bewoners’ voor haar poppenhuis: ‘De kleinkinderen vinden het geweldig’

het gesprek Raadslid Loes ten Dolle wordt regelmatig met de dood bedreigd: ‘Ik weiger te accepteren dat dit erbij hoort’

Ze wordt regelmatig met de dood bedreigd, heeft te maken met stalkers en krijgt als raadslid D66 in Winterswijk heel wat over zich heen via de sociale media. ,,Ik weiger te accepteren dat dit erbij hoort’’, zegt Loes ten Dolle (26).

28 november