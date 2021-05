Wilde bijen: check of je tuin gastvrij genoeg is voor deze prachtinsecten

vrogger en nu Achterhoek­se mentali­teit en gebruiken bevallen Michel en Radha: ‘Geven hier overal een feestje voor’

14 mei Ze voelen zich als in vis in het water in Harreveld. En ook de Achterhoekse mentaliteit en gebruiken bevallen Michel (45) en Radha den Ouden (46) uitstekend. ,,Al moest ik er wel aan wennen dat ze hier gewoon via de achterdeur binnen komen lopen”, zegt Radha, die in Ridderkerk opgroeide.