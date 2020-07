‘Wildkamperen’ bij festivalterrein Zwarte Cross niet toegestaan: ‘Ook geen feestje bouwen in een weiland’

LICHTENVOORDE - Er is geen Zwarte Cross, dus is het dit jaar ook niet mogelijk om met een vriendengroep gezellig in een weiland vlakbij te kamperen. Dat krijgen mensen te horen die bij Oost Gelre informeren of ze niet toch richting het crossterrein kunnen komen.

Omdat de Zwarte Cross 2020 in zijn geheel is geschrapt, zijn er ook geen tijdelijke campings toegestaan, laat woordvoerder Brandt Keegstra van de gemeente Oost Gelre weten. ,,We krijgen verzoeken van verschillende groepen binnen, met de vraag of ze niet alsnog ergens in een weiland kunnen kamperen.”

Wildkampeerders krijgen boete

Oost Gelre legt het op de gemeentelijke website uit dat wildkamperen niet wordt toegestaan: ‘Daar werken we niet aan mee en daar zullen we ook toezicht op houden.’ Dat betekent dat wildkampeerders die betrapt worden ook een bekeuring kunnen krijgen.



Alle aanvragers krijgen daarom een simpel nee te horen. Wie wil kamperen is vrij om dat op een gewone camping in de buurt te doen. Van daaruit kan dan eventueel ook een bezoekje worden gebracht aan het evenemententerrein Besselinkschans, stelt de gemeente: ‘en aan het bedevaartsoord van de Zwarte Cross, het beeld van Tante Rikie.’

Geen vergunning voor tijdelijke camping

Verblijven op een tijdelijke camping kan niet, die zijn er namelijk niet omdat er dit jaar geen vergunning voor is gegeven. De woordvoerder: ,,Toen de Zwarte Cross werd afgelast hebben we alle aanvragers voor een tijdelijke camping een brief gestuurd, waarin we hebben uitgelegd dat omdat er geen Zwarte Cross is, er ook geen tijdelijke campings worden toegestaan.”



Tijdens de Zwarte Cross worden er op verschillende plaatsen rond het evenemententerrein bij Lichtenvoorde gelegenheidscampings opgebouwd. Volgens de woordvoerder zijn dat er op grondgebied van Oost Gelre een stuk of twintig. ,,Sommige staan dichtbij, anderen liggen wat meer op afstand van het crossterrein.”

Wel op een reguliere camping, niet in een weiland

Die tijdelijke campings variëren in grootte, van soms 500 mensen tot kleintjes waar een paar groepjes mensen overnachten. Voor zo’n gelegenheidscamping moet elk jaar een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Met het afgelasten van de Zwarte Cross zijn die vergunningen tegelijk ingetrokken.



,,We zijn al enkele keren gebeld met de vraag of het mag, gewoon met een groepje vrienden in een weiland een feestje bouwen. Maar dat vinden we niet goed. Het mag wel op een reguliere camping, maar niet zomaar ergens in een weiland.”