Wilhelminaschool krijgt nieuw gebouw voor 6,5 miljoen euro én ‘dat is hard nodig’

Kok Bjorn (33) dolblij met prestigieu­ze Groene Michelin­ster voor Doetin­chems restaurant: 'Ik vind het wel fantas­tisch'

29 maart DOETINCHEM - Een Groene Michelinster voor restaurant Villa Ruimzicht in Doetinchem. Chefkok Bjorn Massop is er dolblij mee. De Achterhoeker is pas 33 jaar en heeft geen idee of er ooit jongere koks zijn geweest met zo’n onderscheiding. ,,Daar heb ik niet over nagedacht, maar ik vind het wel fantastisch.’’