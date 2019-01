Willem en Ton maakten 'N18, de film’: van gesloopte huizen tot passerende auto's

Gevluchte Syriër Serbest (37) start tattooshop in Hengelo: ‘Blij opnieuw te beginnen’

13:20 HENGELO - Een noviteit voor Hengelo: een tattoo- en piercingshop. En wel een heel bijzondere, want aan de Raadhuisstraat opent de goedlachse Syrische tattoo-artiest Serbest Ahmad (37) binnenkort officieel de deuren. Een gevestigde naam in de tattoowereld, want Ahmad vertoonde zijn kunsten al op conventies in onder meer Duitsland, Denemarken en Spanje.