Willemien ging weleens achterop de fiets bij Jan, na een paar maanden sprong de vonk over

„Dat was best bijzonder”, weet Jan Hilhorst nog. „Mijn vriend kreeg destijds verkering met een vriendin van Willemien. Wij bleven dus over en raakten met elkaar aan de praat. Willemien ging ook wel eens achterop de fiets bij mij. Na enkele maanden sprong de vonk over. De verkering van mijn vriend en de vriendin van Willemien hield geen stand. Zij zijn niet getrouwd. Maar wij zijn altijd bij elkaar gebleven.”

Negen kleinkinderen

Ze trouwden in 1961, gisteren precies zestig jaar geleden. De wieg van de twee Borculoërs stond niet in het Berkelstadje. Jan komt van oorsprong uit Haarlo, Willemien groeide op in Neede. „Na ons huwelijk hebben we eerst nog vijf jaar in Haarlo gewoond. Daarna zijn we naar Borculo verhuisd”, vertelt Jan. Het echtpaar kreeg drie kinderen: Gerwin, Miranda en Arita. „Negen kleinkinderen hebben we. Daaronder twee bonuskleinkinderen.”

Verre reizen

Jan en Willemien hebben veel van de wereld gezien. Aan verre reizen geen gebrek. „Jordanië, Israël, Thailand, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten”, somt Jan enkele reisbestemmingen op. Maar ook dichterbij konden ze genieten van al het fraais. Jan begint te lachen als hij over een vakantie in de jaren 60 naar het Duitse Cochem aan de Moezel vertelt. „We zaten met zes personen in een Fiat 600. De broer van Willemien en de schoonzus gingen ook mee. Met twee volwassenen en twee kinderen zaten we achterin. De kinderen waren nog klein en zaten op schoot.”

Uitje

De diamanten bruiloft vierden ze gisteren in huiselijke kring. Vandaag komt burgemeester Van Oostrum op bezoek. De burgemeester zal het echtpaar feliciteren en namens de gemeente een boeket bloemen aanbieden. Over een maand staat voor Jan en Willemien ook nog een uitje op het programma. De bestemming is nog onbekend. „Eind oktober gaan we met de kinderen en kleinkinderen weg”, zegt Jan. Willemien heeft er ook zin in. Alleen de gezondheid laat haar enigszins in de steek. Willemien kampt met rugproblemen. „Daarom loopt ze met krukken”, zegt Jan.