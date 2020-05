Willie kan met zijn ligbed weer ritjes maken naar familie: ‘Hier ligt een tevreden man’

Nieuwe school Harreveld: kleiner, goedkoper en in 2022 klaar

9:05 HARREVELD - Het gebouw is veel te groot en dankzij de ramen met enkel glas en stalen kozijnen wordt er vooral ,,voor de vogels gestookt”. Er wordt al langer nagedacht over nieuwbouw voor de scholengemeenschap Harreveld, maar in de loop van volgend jaar moet het toch echt beginnen, zodat de nieuwbouw begin 2022 klaar is.