Willy Hermans nam de gok en bestiert nu een succesvolle uitgeverij van streekboeken in Hengelo

Onderne­mers Doetinchem bevreesd om komst Ajax-fans na eerdere rellen bij duel met De Graafschap

12:20 DOETINCHEM - De ondernemers in de binnenstad van Doetinchem zijn bezorgd over de komst van Ajax-fans op woensdag 15 mei, als de wedstrijd De Graafschap-Ajax (aftrap 19.30 uur) op De Vijverberg wordt gespeeld. Ajax kan die wedstrijd kampioen worden. Centrummanager Jos Tiemessen heeft namens de winkeliers en horeca-ondernemers een brief naar de gemeente Doetinchem gestuurd, waarin deze zorg wordt geuit.