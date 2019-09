Willy Markus verraadde tientallen verzetsmensen in Achterhoek

Kleisen vertelt in het boek het levensverhaal van zijn vader, Gerrit Wiechert Kleisen senior (1917), die op 6 juni 1944 de dood vond voor een Duits vuurpeloton in de duinen bij Bloemendaal. Kleisen senior komt uit Apeldoorn en is sectie-commandant in het gemobiliseerde Nederlandse leger tijdens de inval op 10 mei 1940. Hij komt gefrustreerd uit de strijd omdat hij - terwijl maten van hem vallen op de Grebbeberg - zich vanuit de omgeving van Nijmegen moet terugtrekken en niet aan gevechtshandelingen deelneemt.



In 1941 wordt hij commies aan de grens tussen Nederland en België onder Breda. Daar raakt hij betrokken bij het over de grens brengen van vluchtende mensen. Na verraad vindt Kleisen (wiens vrouw hoogzwanger is van junior) een goed heenkomen in de Achterhoek. Hij duikt onder in Lintelo en raakt betrokken bij het verzet. Daar komt hij in contact met de verzetsmensen Jan Wikkerink, Jan Ket, Gerrit de Vries en Cees Ruizendaal. De groep overvalt onder meer distributiekantoren binnen en buiten de Achterhoek.