Wim (84) fietst zes keer wereld rond: ‘Steeds weer een ander land en een andere cultuur ontdekken’

Zutphen gaat verzwakte bomen eerder kappen na drama waarbij een loodzware tak op toeriste viel

6:59 Verzwakte bomen op locaties waar veel voetgangers in de buurt kunnen komen, laat de gemeente Zutphen eerder kappen. Nadat Zutphen door de rechter ook in hoger beroep aansprakelijk is gesteld voor een vallende tak op een Amsterdamse toeriste, heeft de gemeente besloten het bomenbeleid op de schop te gooien.