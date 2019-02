Wim Elferdink overleeft motie van afkeuring in raad Winterswijk

Regiomana­ger Leger des Heils over Domus Wehl: ‘Kwartje is gevallen’

31 januari DOETINCHEM - ,,Het kwartje is gevallen”, zei Annemieke de Wolf, regiomanager van het Leger des Heils, waar de Domus in Wehl onder valt. ,,We gaan alles op alles zetten om het leefbaar te maken voor de inwoners van Wehl. Daar is ons alles aan gelegen. We hebben steken laten vallen.”